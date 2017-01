EXECUTADO A TIROS Pedreiro foi assassinado com

seis tiros no tórax e ouvido Vítima tinha envolvimento em crimes, de acordo com a polícia

18 JAN 2017 Por LAURA HOLSBACK 10h:45

Roberto foi encontrado morto na manhã de hoje - Osvaldo Duarte/Dourados News Saiba Mais Pedreiro chega para trabalhar e é executado em canteiro de obra O pedreiro Roberto Carlos Leite Beltrão, 43 anos, assassinado na manhã de hoje, foi atingido por seis tiros, no tórax e ouvido, de acordo com análise de peritos. A execução aconteceu em prédio em construção, localizado na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, no Centro de Dourados. Conforme informações do Boletim de Ocorrência, Roberto foi encontrado morto por dois colegas de trabalho, por volta das 7h. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local e confirmaram o óbito. Peritos analisaram o corpo da vítima e encontraram seis perfurações de tiros, no tórax e ouvido, não pescoço e rosto como divulgado inicialmente. Ninguém se apresentou como testemunha do crime e policiais apuram dinâmica, autoria e motivação. Roberto tinha passagens pela polícia por violência doméstica, tentativa e furto consumado, roubo e violação de domicílio.

Leia Também