INDUSTRIALIZAÇÃO Obras de indústria começam em janeiro e devem gerar 2 mil empregos Serão gerados dois mil empregos diretos e indiretos durante a construção

Será realizada amanhã, às 10h, no quilômetro 247 da BR-163, o lançamento da pedra fundamental das unidades de processamento de soja e refinaria de óleo do complexo industrial da Coamo Agroindustrial Cooperativa em Dourados. A previsão é de que as obras das novas indústrias sejam iniciadas em janeiro de 2017 e concluídas em 2019.

Para garantir a vinda de novas indústrias para Dourados o Governo do Estado investiu R$ 9,4 milhões em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Núcleo Industrial e no acesso ao Polo Industrial da cidade.

Serão dois mil empregos diretos e indiretos durante a construção das indústrias. Após a conclusão, mais de 350 empregos diretos. Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, a expansão das atividades da Coamo valoriza o potencial agrícola de Dourados e contribui para o desenvolvimento da região. “A construção da unidade industrial da Coamo vai movimentar de forma relevante a economia da região", disse o secretário.

Com investimento de R$ 650 milhões, o novo empreendimento constará de uma indústria de processamento de soja para três mil toneladas de soja/dia, produção de farelo e óleo, e uma refinaria para 720 toneladas/dia de óleo de soja refinado, equivalente a 15 milhões de sacas de soja /ano.

VIDEOMONITORAMENTO

Será inaugurado amanhã, o Sistema de Videomonitoramento em Vias Públicas de Dourados. O evento acontece às 13h30min, no Batalhão de Polícia Militar, na Rua Fernando Ferrari, 610, Vila Industrial.

Para instalar 15 câmeras de videomonitoramento na cidade, que vão contribuir com a segurança nas ruas, foram investidos R$ 3,9 milhões dos governos Federal e Estadual. Além de Dourados, Amambai, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Mundo Novo, Naviraí e Ponta Porã também fazem parte do programa.