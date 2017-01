BR-163 Passageira de moto de 20 anos

morre após ciclista ser atropelada Vítima chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu

Ana Paula dos Santos Corecha, 20 anos, morreu após acidente de trânsito, no trevo Bandeira, na BR-163, em Dourados. A jovem ocupava garupa de motocicleta, cujo condutor atropelou ciclista que seguia pela rodovia. A colisão aconteceu ontem e a jovem morreu na madrugada desta segunda-feira, em decorrência de múltiplas fraturas e traumatismo craniano, conforme informações médicas.

Boletim de Ocorrência registrado sobre o caso informa que Ana Paula foi identificada pelo pai, visto que no momento do acidente não portava documentos. Policiais apuraram que a moto Titan era conduzida por rapaz, o qual atropelou mulher que seguia em bicicleta. A causa do acidente não foi descrita no registro da polícia.

Os três tiveram ferimentos e foram socorridos. No entanto, Ana Paula que sofreu múltiplas fraturas, além de hemorragia e traumatismo na cabeça, não resistiu e morreu no dia seguinte ao acidente.

A ciclista também teve fraturas pelo corpo e sangramento pelo ouvido, segundo a polícia. As lesões do condutor da moto não foram citadas na ocorrência policial. Ele deve ser indiciado por homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor.