Confusão Para vingar a morte do pai, jovem mata padrasto após bebedeira em família Suspeita é de que rapaz também tenha assassinado o cunhado

Para vingar a morte do pai, Gabriel da Silva Oliveira, 24 anos, assassinou com golpes de facão o padrasto Adelcio Brites Amarília, 30 anos. Gelson Rocha Duarte, de 30 anos, cunhado do suspeito, também foi encontrado morto. O duplo assassinato aconteceu por volta das 18h30 de ontem, em frente a residência na aldeia indígena Bororó, em Dourados.

Testemunhas relataram para a polícia, que Adelcio, Gelson, Gabriel e alguns familiares consumiram bebida alcoólica durante o dia e, no início da noite, os homens se desentenderam.

No local, a polícia recebeu a informação de que Adelcio sempre falava que havia assassinado o pai de Gabriel, sendo que esta situação deixava o suspeito muito nervoso. A mãe do jovem confirmou que seu marido era o autor da morte de seu ex.

A mãe do suspeito contou que estava muito bêbada e se lembrava apenas de que uma pesssoa chegou no local e deu início a discussão. Ela disse ainda que estava escuro e ouviu gritos do marido, mas não viu quem o matou.

Já a esposa de Gelson relatou que viu seu irmão Gabriel com uma faca e tentou desarmá-lo, mas não conseguiu e também não presenciou ele praticar os assassinatos.

Adelcio estava com ferimentos na cabeça e no tórax, enquanto Gelson foi atingido por golpe de facão nas costas e ferimentos na cabeça que, aparentemente, foram provocados por pedaço de madeira. Local foi preservado por lideranças indígenas até a chegada da polícia.