Menina de 2 anos Pais dizem que criança caiu do berço e médicos suspeitam de espancamento Menina de 2 anos teria caído na quinta e foi levada ao posto de saúde ontem

Polícia Civil investiga possível espancamento de uma criança de 2 anos, que deu entrada no posto de saúde com diversas lesões pelo corpo, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, pais adotivos da menina, sendo uma mulher de 39 anos e homem de 40, encaminharam a menina até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos na cabeça, nas duas pernas e nas costas.

Ela foi atendida e médicos desconfiaram das lesões e acionaram o Conselho Tutelar, sob suspeita de que a criança teria sido espancada.

Pais foram detidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil. Questionados, eles disseram que na quinta-feira (17), ouviram barulho no quarto e encontraram a menina caída no chão. Conforme versão dos pais adotivos, ela caiu do berço, mas eles não viram necessidade de levá-la ao médico.

Ontem, criança estava na sala e teria sido encontrada novamente caída, se debatendo. Por conta disso, pais decidiram levá-la até a unidade de saúde.

Depois do depoimento, eles foram liberados, já que até o momento não houve comprovação de espancamento. Caso está sendo investigado.