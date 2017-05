Poty Poran Operação do Exército e polícias apreende armas e drogas em presídio Operação Poty Poran foi desencadeada na Penitenciária Estadual de Dourados

Megaoperação realizada na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) resultou na apreensão de 302 objetos cortantes, como facas e armas artesanais, 176 papelotes de drogas, 10 aparelhos e chips de celulares e 167 objetos que pode ser usados como armas, como pedaços de madeira e vergalhão.

Denominada Poty Poran, operação contou com policiais militares, Exército Brasileiro, Polícia Civil, agentes penitenciários e outros órgãos de segurança pública.

Segundo o site Dourados News, vistorias foram feitas com auxílio de cães farejadores, aparelhos tipo scanner, detectores de metal, drones e outros equipamentos tanto do Exército quanto da PM.

Secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, disse que trabalho é importante para para manter a paz dentro e fora dos presídios.

“O importante é fazer com que o sistema carcerário mantenha-se em paz e salve vidas. Tiramos do interior das celas objetos cortantes e aparelhos de telefone celular que numa disputa entre os grupos rivais podem causar sérios danos dentro e fora do presídio", disse em entrevista coletiva ao fim da operação.

Ainda conforme o secretário, aparelhos celulares serão encaminhados à perícia para apurar se ordens foram repassadas de dentro das celas para as ruas por lideranças de facções criminosas que atuam no presídio.