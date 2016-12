R$ 4 milhões Oito meses depois de testes, monitoramento de cidades é oficializado Solenidade oficial será hoje à tarde, na cidade de Dourados

Projeto de videomonitoramento em oito cidades do Mato Grosso do Sul que fazem divisa com Bolívia e Paraguai é oficializado hoje à tarde, pelo Governo do Estado, em Dourados. Cerimônia de instalação chegou a ser feita em março, mas segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), tratou-se do início de fase de testes. Hoje, será declarado oficial funcionamento de 90 câmeras.

De iniciativa do programa Estratégia Nacional de Fronteira (Enafron), o projeto tem por objetivo coibir, prevenir e identificar autores dos principais crimes que ocorrem nas regiões com os países vizinhos, como o tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos, entre outros.

Monitoramento das imagens colhidas pelo sistema de segurança é feito em espaço reservado do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), que funciona no Batalhão da PM de cada cidade.

O sistema compreende instalação de 90 câmeras nos seguintes municípios: Amambai (10 câmeras), Bela Vista (9), Coronel Sapucaia (9), Corumbá (15), Dourados (15), Mundo Novo (9), Naviraí (10) e Ponta Porã (13). A secretaria de segurança garante que todos os equipamentos estão em funcionamento.

Recursos para o projeto que custou R$ 4 milhões partiram do Fundo Nacional de Segurança Pública, gerido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Contrapartida do Estado foi de pouco mais de R$ 200 mil, segundo a Sejusp.