TRÂNSITO No mesmo dia, dois motociclistas

morrem ao bater em caminhão parado Em uma das batidas, motociclista ficou com a cabeça presa no caminhão

Dois motociclistas morreram no mesmo dia, em diferentes lugares, ao colidirem moto atrás de caminhão parado. Depois da morte de Arinaldo Soares, de 30 anos, na madrugada de ontem, em Jaraguari, Marcos Alexandre Lopes da Silva, 35 anos, morreu na noite também desse sábado. O acidente aconteceu na Rua Bela Vista, no Jardim Água Boa, em Dourados.

De acordo com o portal Dourados News, o caminhão estava estacionado, rente ao meio-fio, próximo de empresa para descarregamento quando o motociclista, que seguia em Titan, bateu atrás. Com o impacto, Marcos ficou com a cabeça presa no caminhão e teve morte instantânea.

O motorista do veículo de carga, de 41 anos, declarou que durante o dia a via é bastante movimentada, por isso, frequentemente estaciona na região no período noturno para carregar e descarregar mercadorias. Ninguém se apresentou como testemunha do acidente, cuja circunstância é investigada.