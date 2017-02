Aldeia Bororó Mulher tem casa furtada e é agredida por dois homens em aldeia indígena Vítima teve ferimentos leves e os móveis furtados

Mulher de 39 anos teve a casa furtada e foi agredida na manhã de hoje na residência onde mora na Aldeia Bororó em Dourados. Essa semana líderes da Aldeia Bororó denunciaram cerca de 260 pessoas que estão refugiando-se nas aldeias realizando furtos e tráficos de drogas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher estava na casa com a mãe quando um homem e um rapaz estavam embriagados e começaram a agredir a vítima com socos e chutes. Após a agressão a vítima foi encaminhada ao hospital, porém ao chegar em casa, teve seus móveis furtados.

Caso foi registrado na Delegacia de Dourados para demais providencias.