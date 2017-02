DOURADOS Mulher que matou marido na frente

da filha é solta, mas com restrições Autora do crime estava presa desde domingo (5), quando crime ocorreu

Luciane Aparecida Alves, 29 anos, que matou o marido Rogério Muniz dos Reis, 56, com golpe de faca, na noite de domingo (5), foi solta por determinação de juiz, em audiência de custódia que aconteceu ontem (6). O assassinato aconteceu na frente da filha da autora. O casal convivia em união estável havia sete meses, com recorrentes episódios de brigas.

Conforme decisão, foi concedida liberdade provisória à mulher por ela não representar perigo à sociedade, nem risco de voltar a cometer crime. No entanto, foram impostas algumas restrições, como: comparecer, mensalmente, em juízo, para informar e justificar suas atividades até a prolação de sentença; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e quaisquer outros lugares públicos com aglomeração de pessoas; proibição de ausentar-se da cidade por mais de oito dias sem autorização judicial; e, recolhimento em domicílio durante o período noturno das 20hàs 5h e nos dias de folga do trabalho.

O CRIME

De acordo com Boletim de Ocorrência, Luciane declarou para policiais que brigas entre ela e o companheiro eram comuns nos sete meses que durou a convivência. Em mais um episódio, na noite de domingo, os dois desentenderam-se depois de chegar da casa de familiares.

Rogério teria pegado a companheira pelo pescoço para agredi-la, momento em que ela alcançou uma faca e atingiu golpe no peito do agressor. O homicídio aconteceu na casa onde moravam, localizada na Rua Humaita, no Jardim São Pedro, em Dourados.

Luciane disse que ainda tentou reanimar o marido, que não resistiu e morreu ainda na casa. A filha, menor de idade, de Luciane assistiu ao crime e, diante da prisão em flagrante da mãe, foi recolhida por equipe do Conselho Tutelar.