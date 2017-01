TENTATIVA DE ASSASSINATO Mulher que bebia com homens é

atacada com facão e está grave Caso aconteceu na noite desse domingo, em Dourados

Mulher foi atacada com vários golpes de facão e está internada em estado grave. As agressões teriam sido cometidas por três homens, com os quais a vítima consumia bebida alcoólica. O fato aconteceu na noite de ontem (22), na aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com Boletim de Ocorrência, testemunhas não disseram o que teria motivado o desentediamento entre o trio. Declararam que, em determinado momento, três indígenas partiram para cima da mulher com golpes de facão. Ela foi atingida na cabeça, rosto e braço. Socorrida, até a madrugada de hoje a mulher permanecia internada no Hospital da Vida, em estado grave.

Um dos autores, de 39 anos, foi detido por moradores da aldeia e mantido amarrado até a chegada de policiais. O homem foi indiciado por lesão corporal de natureza grave por resultar perigo à vida. O facão utilizado no crime foi apreendido.