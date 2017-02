BR-163 Mulher morre e dois ficam feridos em acidente entre dois carros em rodovia Veículos colidiram e um deles pegou fogo na BR-163, em Dourados

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em acidente entre dois carros de passeio, na tarde de hoje, na BR-163, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, Lucélia Marques Pinheiro, 30 anos, e o tio, Sílvio André Augusto Alves, 40,estavam um Fiat Siena e teriam ido levar marmita ao esposa da mulher, que trabalha com plantão de vendas na região.

Próximo a entrada do loteamento Bonanza, Sílvio, que sentia sentido Dourados-Ponta Porã, fez uma conversão a esquerda na pista de rolamento e bateu de frente com outro Siena, conduzido por Luís Otmar Belo, 44 anos, que seguia no sentido contrário da pista.

Na batida, veículo conduzido por Belo pegou fogo e foi totalmente destruído pelas chamas.

Corpo de Bombeiros foi acionado. Lucélia morreu no local e os dois homem foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida.

Polícia Civil foi ao local e caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.