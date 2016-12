Desentendimento Mulher tira roupa em bar e quebra

copo para brigar com dona do local Duas pessoas ficaram feridas, entre elas a agressora, que estava embriagada

Uma briga de bar deixou duas mulheres feridas na manhã de hoje, véspera de Natal, no Centro de Dourados. O motivo da briga seria um desentendimento entre a cliente e a proprietária do bar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a autora, de 41 anos, estava embriagada e tentou tirar a roupa no local, quando a proprietária do estabelecimento tentou impedi-la. Em discussão, a cliente quebrou um copo de vidro e com o pedaço pontiagudo do tentou ferir a dona do bar.

Para tentar interromper a agressão, outra cliente foi apartar a briga quando a agressora a feriu com o caco de vidro. Foram cortadas várias partes do corpo da vítima. Devido o estado de embriaguez de uma das mulheres, ela perdeu o equilíbrio, caiu no asfalto e sofreu ferimentos leves.

Segundo a vítima, havia uma terceira pessoa na briga portando uma faca, mas logo após a confusão, ela fugiu do local antes que a polícia chegasse.

A vítima e a autora foram encaminhadas para prestar esclarecimentos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.