VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é agredida pelo esposo e pede que ele não seja preso por conta dos filhos Sogra foi quem presenciou as agressões e socorreu a vítima

Mulher de 25 anos foi agredida com socos na cabeça e no corpo pelo esposo, de 26 anos, na manhã de hoje, em Dourados. Por conta dos filhos do casal, mulher pediu na delegacia que rapaz fosse solto.

De acordo com o boletim de ocorrência, mulher teria ido até o trabalho do esposo perguntar sobre suposto caso extraconjugal.

Por volta de 9h30, ele chegou em casa e começou a questioná-la sobre o motivo dela ter ido ao local e, em seguida, a jogou na cama e passou a desferir vários murros na cabeça e corpo da vítima.

Mãe do rapaz chegou na casa e socorreu a nora, impedindo que ela continuasse sendo agredida.

Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. Ele e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, vítima disse à delegada que não queria representar contra o suspeito, muito menos que ele fosse preso. A agredida alegou que ele "seria a única pessoa na cidade que poderia cuidar dos dois filhos dela". Caso foi registrado como vias de fato (violência doméstica) e será investigado.

A reportagem entrou em contato na unidade da Polícia Civil para confirmar se o suspeito permaneceu preso por conta das agressões, mas a delegada de plantão estava em diligências.