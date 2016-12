Dourados Mulher baleada em calçada morre no hospital e homem é identificado Casal foi baleado na madrugada de hoje em bairro de Dourados

Mulher encontrada baleada na calçada da rua Independência, no Jardim Independência, em Dourados, morreu no Hospital da Vida, na manhã de hoje. Homem, identificado como Antônio Francisco Ferreira de Alcântara, de 40 anos, que estava junto com a mulher morreu no local com tiros na nuca e na testa.

De acordo com o site Dourados News, mulher foi atingida por tiros próximo ao ouvido, no tórax e de raspão no braço. Ela foi encaminhada à unidade de saúde com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil não encontrou documentos pessoais com as vítimas. Homem foi identificado, mas mulher segue sem identificação.

Perto de Alcântara foram encontradas substância análoga a maconha, objetos geralmente usados para fumar crack e mochila com peças de roupa.

Vizinhos disseram à polícia que não testemunharam o crime, nem notaram movimentação ou barulho de carro, mas ouviram entre cinco e seis disparos.

Projéteis foram recolhidos do local do crime e serão analisados para tentar ajudar na investigação.