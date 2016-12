DOURADOS Mulher assassinada tinha envolvimento

no tráfico e era do Mato Grosso Dulcimeire foi vítima de tiros ao lado de Antônio que também morreu

Mulher que morreu horas depois de ser baleada, no Jardim Independência, em Dourados, foi identificada somente como Dulcimeire e era natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo o marido que fez o reconhecimento, a vítima era usuária de drogas.

Dulcimeire foi atingida por três tiros quando estava na companhia de Antônio Francisco Ferreira de Alcântara, de 40 anos, na madrugada deste domingo. O homem também foi vítima de disparos, na nuca e testa, e morreu ainda no local. A mulher foi levada para hospital e morreu pela manhã.

No momento do crime, nenhuma das vítimas portava documentos. Antônio foi identificado logo depois de ser assassinado e a mulher apenas no fim da manhã.

Segundo registro policial, diante da demora da esposa em chegar em casa, o marido buscou a polícia e depois fez o reconhecimento. O homem relatou que era casado com a vítima há 10 anos, mas não tinha documentos dela. Ainda segundo ele, a mulher tinha família em Cuiabá (MT) e era dependente de drogas.

No cenário das execuções foram encontradas porções de maconha, utensílios usados para consumo de crack e mochila com roupas. Na tarde de hoje, reportagem tentou falar com o delegado responsável na investigação, Mateus Zampieri, mas as ligações não foram atendidas.