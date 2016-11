CRIME INTERNACIONAL Motorista recebe pena de 11 anos

por transportar 2 toneladas de droga Daniel Júnior foi preso em julho pela Polícia Federal

Motorista considerado "experiente" no carregamento de drogas pelo Estado foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão, depois de julgamento na 2ª Vara Federal de Dourados. Daniel de Souza Júnior foi pego pela Polícia Federal com 2 toneladas de maconha na MS-276, perto de Deodápolis, em 14 de julho deste ano.

A sentença foi proferida pelo juiz federal Diogo Ricardo Goes, com base no crime de tráfico internacional de drogas (artigos 33, caput, e 40, inciso I, da Lei 11.343/06).

A maconha estava escondida em carreta de placas BQZ-8239. O caminhão que era conduzido por Daniel tinha placa BWH-1237. Aos policiais, o condenado disse que transportava resíduos de soja e seguia para São Paulo (SP). Cães farejadores indicaram que a carga era outra e foi descoberto compartimento no assoalho da carroceria.

O réu afirmou, em juízo, que pretendia receber R$ 80 mil para fazer o transporte do entorpecente. Por conta da investigação e os depoimentos judiciais, foi identificado que Daniel tinha experiência nesse tipo de crime e era de confiança da organização que vendia a maconha.

"Tal assertiva se justifica em razão da excessiva carga que lhe foi confiada, a qual representa expressivo investimento financeiro", escreveu o juiz na sentença. A carga poderia gerar para o crime lucro superior a R$ 1 milhão.

Ainda consta na decisão que o total transportado poderia resultar em 438.800 unidades de cigarros, com cinco gramas cada. "Ou seja, iria lesionar cerca de 438.800", especificou a ação.

Os veículos apreendidos foram direcionados para posse da União. Eles podem ser leiloados.