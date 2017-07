Trânsito Motociclista não respeita sinalização, é atingido por caminhão e morre Acidente aconteceu ontem à noite, em rotatória na BR-163

Claudemir Aparecido da Silva, de 31 anos, morreu ao se envolver em colisão com carreta. Acidente de trânsito aconteceu por volta de 22h30 de ontem, no km 263 da BR-163, na cidade de Dourados.

Consta em boletim de ocorrência registrado sobre o caso que Claudemir conduzia motocicleta Yamaha XTZ pela Rua Potrerito, quando chegou em rotatória e foi colhido por caminhão, placas do Paraná, que seguia em direção a cidade de Rio Brilhante.

Conforme registro policial, colisão aconteceu porque a vítima não teria respeitado sinalização de parada obrigatória. Em decorrência do impacto, Claudemir foi arremessado ao solo, sofreu várias fraturas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. Já a moto ficou enroscada no tanque do caminhão, o que provocou derramamento de combustível na pista.

Condutor do caminhão relatou para a polícia que não viu o motociclista e que só percebeu que havia se envolvido em acidente quanto ouviu o barulho da colisão e então parou o veículo para ver o tinha acontecido e acionou equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Testemunha que conversou com Claudemir momentos antes do acidente afirmou que ele apresentava sinais de embriaguez.