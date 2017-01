DOURADOS Motociclista morre ao bater em caminhonete estacionada Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Arley Soares da Silva, 19 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada de hoje em Dourados. Ele conduzia motocicleta que bateu em caminhonete estacionada no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com Rua Albino Torraca, na região central do município.

Familiares informaram, conforme o site Dourados News, que houve socorro do Serviço Móvel de Urgência (Samu). O jovem não teria resistido aos ferimentos e morreu no Hospital da Vida. Não foi informado se o proprietário da caminhonete, que invadia parcialmente a via, ajudou no socorro.