RODOVIA Motociclista de 32 anos morre

em hospital depois de acidente Fato aconteceu na madrugada e vítima morreu 1h após ser internada

O motociclista Elias Alves Dias, 32 anos, morreu em hospital depois de se envolver em acidente, na BR-163, em Dourados. A vítima deu entrada no Hospital da Vida às 2h54min e o óbito foi constatado às 4h07.

Tio de Elias foi que comunicou a morte à polícia, mas não soube informar a circunstância do acidente. O homem declarou que o sobrinho trabalhava em posto de combustíveis no distrito de Cruzaltina e costuma passear em Vila Vargas, com motocicleta Biz. Provavelmente, era este o trajeto que fazia quando o motociclista acidentou-se.

Ainda de acordo com o comunicante, a vítima foi socorrida por ambulância da CCR MSVia. Inquérito policial foi aberto para investigar o caso.