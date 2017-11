estava foragido Morto a tiros de pistola

era acusado de matar rival Maurício também tinha passagens por tráfico de drogas

Foi identificado como Maurício Molina Matossi, de 23 anos, o jovem encontrado morto a tiros, na manhã de hoje, num local conhecido como Linha do Potrerito, em Dourados.

De acordo com a polícia, o homem é morador do Jardim Novo Horizonte e estava desaparecido desde ontem. Ele era considerado foragido e tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio simples, praticado no dia 22 de outubro deste ano contra Fábio da Silva Centurião, 27 anos.

CRIME

De acordo com a perícia, Maurício foi assassinado com pelo menos quatro tiros, sendo três na cabeça e um nas costas. Ao lado do corpo, a polícia apreendeu cápsulas deflagradas de pistola de calibre .45.

O homícidio aconteceu numa região rural conhecida como "Matinha". Policiais militares do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam), Policia Civil e a perita Samya estiveram no local.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Dourados. Policiais do 2º Distrito Policial de Dourados investigam o caso.