TINHA 36 ANOS Morre segunda vítima de acidente

entre moto e bicicleta Jovem, de 20 anos, também morreu por causa do acidente

A ciclista Luciane Barbosa Leal, 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser atropelada por motociclista ontem, no trevo Bandeira, na BR-163, em Dourados. Por conta do acidente, também morreu Ana Paula dos Santos Corecha, 20 anos, que ocupava garupa da moto Titan.

O horário da morte da segunda vítima não foi informado pela polícia. Ela estava internada no Hospital da Vida e, conforme, atendimento inicial, havia sofrido várias fraturas pelo corpo e tido sangramento de ouvido.

Em registro policial sobre o caso familiar de Luciane declarou que no momento do acidente ela voltava de delegacia onde havia feito registro de ameaça contra uma pessoa. Inquérito policial foi aberto para investigar a circunstância e esclarecer se o acidente foi provocado ou não.

OUTRA VÍTIMA

A outra vítima que também não resistiu era ocupante da motocicleta, que era conduzida por um homem. Ana Paula foi identificada pelo pai, visto que no momento do acidente não portava documentos. Ela morreu em consequência de múltiplas fraturas e traumatismo craniano, conforme registro policial.

As lesões do condutor da moto não foram citadas pela polícia. A princípio, ocorrência foi registrada responsabilizando o motociclista por homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor. A reportagem tentou falar na delegacia da cidade para obter mais informações, mas como as mortes ocorreram durante plantão nenhuma autoridade policial foi encontrada para ser entrevistada.