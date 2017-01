DOURADOS Morador sai para trabalhar, deixa portão aberto e recebe visita inusitada Capivara estava na varanda quando a PMA chegou para o resgate

Um morador, ao retornar do trabalho, se deparou com uma visita inusitada na varanda de casa, na manhã de hoje, no Bairro Izidro Pedroso, em Dourados. Wilson Garcia deixou o portão da residência aberto e uma capivara se acomodou na varanda.

Conforme o homem, sua esposa que percebeu a presença do animal. "Sai e deixei o portão aberto e ela entrou. A minha esposa que encontrou ela por conta do nosso cachorro que estava latindo e me avisou sobre o animal”, disse ao Dourados News.

Eles acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA) para resgatar o bicho e devolvê-lo ao seu habitat. O animal estava bastante assustado por conta dos latidos do cão de estimação do casal. “Essa é a primeira vez que isso acontece”, finalizou o morador.