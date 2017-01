EM DOURADOS Ministro da Defesa anuncia investimento de R$ 470 milhões ao Sisfron Valor é R$ 20 mi a mais do que anunciado anteriormente, de R$ 450 milões

Ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), em Dourados, e anunciou investimento de R$ 470 milhões para as operações na fronteira em 2017, R$ 20 milhões a mais do que o anunciado anteriormente, de R$ 450 milhões.

Também participaram da visita os comandantes da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) do Ministério da Defesa, almirante Ademir Sobrinho.

De acordo com o site Dourados News, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, representantes da Brigada explicaram ao ministro como será o funcionamento pleno do sistema e como ele atua no momento.

Videoconferência com postos policiais da fronteira e demonstrações do alcance dos radares, torres e sensores foram feitos e ministro conheceu equipamentos e armas utilizadas nas ações.

Jungmann falou sobre a importância de se combater a criminalidade na fronteira com objetivo de diminuí-la nas grandes metrópoles. Ele destacou o sistema como essencial para a soberania nacional.

"A fronteira está distante fisicamente, mas no entanto, está cada vez ,mais próxima de nossas metrópoles, pois é na segurança dela que vamos conseguir reduzir essa onda de criminalidade, combater no seu inicio, as drogas, o contrabando, o descaminho. Claro que na fronteira e nas metrópoles, mas é na fronteira que vamos assegurar a nossa soberania", disse.