DNA Mesmo sem confirmação, família de advogado vela corpo encontrado queimado Previsão é de que resultado de exame seja divulgado na terça-feira (21)

Mesmo sem confirmar, por meio de exame DNA, se o corpo encontrado queimado no porta-malas de veículo Ford Fusion é do advogado criminalista Valmir Leite Junior, a família dará início ao velório, previsto para acontecer a partir das 17h de hoje, na 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados.

De acordo com o Dourados News, o resultado do exame de DNA que apontará se o corpo encontrado, de fato, é do advogado Valmir, deve ficar pronto na próxima terça-feira (21). Todavia, a família decidiu não esperar e dar início ao velório no final da tarde. Já o sepultamento deve ocorrer amanhã, mas ainda não tem horário definido.

Depois de ser encontrado carbonizado no interior do veículo Fusion, também queimado, corpo foi encaminhado para o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, em Campo Grande. Normalmente, resultado do exame demora cerca de 10 dias, todavia, Polícia Civil pediu urgência e a previsão é de que o laudo seja concluído na terça-feira.

CASO

O veículo do advogado Valmir foi encontrado em chamas na manhã de ontem, em estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Estrela Vera, em Dourados. O pai do criminalista informou que ele está desaparecido desde a manhã de quarta-feira (15).

Ainda conforme o pai do advogado, o filho teria ido para o Paraguai, onde cursava a faculdade Medicina e também estaria levando um foragido do regime semiaberto para apresentá-lo na delegacia de Ponta Porã.