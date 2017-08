paralisação Mais de 20 mil alunos podem ficar

sem aula com greve em Dourados Professores e administrativos querem 7,64% de aumento

Professores da rede municipal de ensino de Dourados definiram início de greve na segunda-feira (21). Assembleia geral realizada hoje pela manhã no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação aprovaram a paralisação.

A medida pode ter impacto direto em 27 mil alunos. A Prefeitura de Dourados divulgou nota no começo da noite de hoje para declarar que "exauriu todos os limites possíveis de negociação dado ao momento difícil no setor econômico".

A categoria quer 7,64% de aumento, referente à correção do piso nacional do Magistério e do grupo de efetivos admininistrativos, divulgou o site Dourados News. Ainda foi solicitada a realização de concurso público para os administrativos e o pagamento de benefício referente a difícil acesso aos trabalhadores em educação. As discussões começaram ainda em janeiro.

"Por mais que desejasse atender as reivindicações da categoria, isso se torna impossível diante da situação. A gestão municipal lamenta os prejuízos de uma greve que envolve 27 mil alunos e suas respectivas famílias, mas ressalta que a administração de uma máquina pública implica no cumprimento de deveres e em garantir o melhor para a sociedade como um todo", posicionou-se o governo municipal.