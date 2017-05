saiu para beber Mãe é presa depois de deixar três filhos trancados em carro para beber em bar Crianças, de 7 e 12 anos e bebê de 7 meses ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar

Mulher de 31 anos foi presa depois de deixar três filhos, de 7 e 12 anos e uma bebê de 7 meses, trancados dentro do carro para ir beber em um bar, na madrugada de hoje, em Dourados.

Segundo a Polícia Civil, policias faziam fiscalização no local quando constataram três crianças trancadas dentro de um Fiat Palio estacionado enquanto a mulher bebia com outras pessoas dentro do bar.

Diante da situação, policiais foram orientar a mãe sobre o caso, momento em que ela passou a desacatar os militares, xingando-os e dizendo que quem mandava nas crianças era ela.

Ela foi presa e, durante trajeto até a Delegacia de Polícia Civil, mulher contou que neste fim de semana o pai deveria ficar com as crianças e disse: “Vocês acham que eu vou deixar de beber para cuidar de filhos?”.

Crianças ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar e mulher foi indiciada por abandono de incapaz.