maconha em terminal rodoviário Elas levariam a droga para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

2 JAN 2017 Por BRUNA AQUINO 12h:42

A maconha tinha cerca de 25 kg - Osvaldo Duarte/Dourados News Saiba Mais Condutor e passageiros são presos com três toneladas de droga Tanize Aguilar Pinto, de 40 anos, e Diovana Muller da Silva, de 27, foram presas por tentar transportar maconha na noite de ontem, no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. Segundo o site Dourados News, a droga, que pesou 25 quilos, estava dividida em duas malas. Mãe e filha disseram à polícia que o entorpecente foi pego em Ponta Porã e seria levado para Porto Alegre (RS), mas não informaram quanto ganhariam pelo transporte da droga. Elas foram encaminhadas para o 1° Distrito Policial e autuadas em flagrante por tráfico de drogas.

