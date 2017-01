PRESO Jovem tenta matar madrasta em discussão por partilha de bens do pai Empresário foi executado em novembro do ano passado

Adriano Ribeiro da Silva, de 31, foi preso no início da tarde de hoje, em Dourados, após atirar duas vezes em direção a casa da madrasta, de 36 anos, que reside na Rua Clóvis Cerzósimo de Souza, no Jardim Piratininga.

O motivo da briga seria desavença na partilha de bens de uma empresa de turismo do pai do rapaz, Osvaldo Francisco da Silva, de 58 anos, conhecido como ‘Bila’, executado na manhã do dia 15 de novembro de 2016, dentro da própria empresa, na Rua Toshinobu Katayama, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 13h o rapaz chegou à casa da vítima com uma pistola e atirou duas vezes. Os disparos não atingiram a mulher. Após o ataque, Adriano fugiu em Fiat Strada e foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar próximo a casa onde reside, na Vila Esperança.

Questionado, o rapaz disse ter escondido a arma, pistola .380 no porta-luvas do veículo de um amigo que estava trabalhando. Adriano confessou que atirou contra a vítima e alegou como motivo desentendimento da partilha da empresa do pai.

EXECUÇÃO

No ano passado Osvaldo foi atingido por seis disparos de pistola 380. Dois deles na cabeça, um no braço direito, pescoço, mão direita e costas.

O homem atuava no ramo de turismo há pelo menos três anos e transportava semanalmente pessoas para compras em cidades como Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

No escritório da vítima, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, porém, segundo pessoas próximas a ele, não vinha recebendo ameaças.