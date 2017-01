DOURADOS Ladrão que assaltou família e foi morto em troca de tiros com DOF é identificado Um dos carros roubados das vítimas já passou pela fronteira

Leandro Henrique Gomes Cardoso, de 21 anos, um dos suspeitos de ser responsável por assalto à família na quinta-feira (5), foi um dos mortos tiros por policiais depois de fugir de abordagem e trocar tiros com os agentes ontem (6), no Bairro Água Boa, em Dourados. Dois foram presos e outro criminoso, que não foi identificado, morreu junto à Leandro. Eles integravam quadrilha vinda de Goiás.

Com a informação de que os autores de assalto estariam escondidos em casa do bairro, equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fez rondas nas localidades e avistou Leandro e outro comparsa, que ao perceber a viatura, correram.

Os militares pediram para que eles saíssem da residência, mas não obedeceram. Com as mãos na cintura, eles faziam menção de estarem armados. Apoio policial foi solicitado.

Em seguida, os PMs entraram no domicílio e foram "recebidos" com tiros em sua direção. Eles revidaram e um dos bandidos foi atingido por projétil. Leandro entrou em um dos cômodos, continuou atirando contra os agentes e foi ferido com dois disparos.

COMPARSAS PRESOS

Robson Barbosa Soares, 22 anos, e Carla Dorneles dos Santos, 24 anos, foram presos em Laguna Carapã, perto do parque de exposições da cidade, na MS-379. As imagens dos dois foram divulgadas no interior do Estado e eles foram reconhecidos. Logo depois, o DOF foi informado sobre a possível localização de mais envolvidos naquele crime.

Com essa dupla, os policiais militares de Laguna Carapã encontraram caminhonete Amarok, que fora roubada da família.

Também foram apreendidos dois revólveres, .32 e .38, que estavam com os suspeitos abordados no Canaã 3, em Dourados.

Participaram do assalto cinco pessoas e conforme o DOF, o segundo carro roubado, um Renault Fluence, passou pela fronteira com o quinto envolvido, que está foragido.

FAMÍLIA RENDIDA

Homem, de 41 anos, declarou para policiais que o assalto que ele a família sofreram teve a participação de pelo menos cinco criminosos, entre eles uma mulher.

Conforme relatos, o morador estava na companhia da esposa, 40 anos, e de duas filhas, entre elas um bebê. Os assaltantes ficaram com a família por cerca de uma hora e meia.

O homem teve os braços amarrados com cadarço. A esposa e a filha dele não foram imobilizadas, mas tiveram que permanecer de cabeça abaixada. O bebê dormia.

Foram levados da casa uma Amarok, já recuperada, um Fluence, placas NRP-4542, três notebooks, uma bicicleta, três correntes de ouro, duas câmeras fotográficas, dois celulares, uma TV 40 polegadas, uma impressora e um monitor 20 polegadas.