no aeroporto Jovens são presas em aeroporto

tentando levar maconha para Recife Os 32 kg de maconha estavam divididos em duas malas

Duas jovens de 19 anos foram presas no Aeroporto Francisco de Matos Pereira, em Dourados, tentando embarcar com 32 kg de maconha.

Policiais federais flagraram as jovens ontem (12), por volta das 10h, durante fiscalização de rotina. A droga estava dividida em duas malas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), as mulheres são naturais do Espírito Santo e o destino delas seria Recife (PE). As jovens não tiveram os nomes divulgados. Elas foram levadas à delegacia da PF, em Dourados, para registro da ocorrência.