briga na rua Jovem morre depois de ser espancado

com barras de ferro e garrafas de vidro Segundo testemunhas, três rapazes teriam cometido o crime

Luiz Henrique Franco Araldi, de 24 anos, morreu na manhã de hoje, depois de ser espancado com barra de ferro e garrafa de vidro na Rua Quintino Bocaiuva , Vila Aparecida, em Dourados. Vítima chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Dourados Agora, Luiz estava na rua quando se envolveu em uma briga. Segundo testemunhas, três rapazes agrediram o jovem com barras de ferro e garrafas de vidro. Ele tentou correr , mas foi perseguido pelos rapazes e caiu no chão já inconsciente.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros desacordado e com um vidro fincado no pescoço.

Ninguém soube informar quem seria os autores do crime. A perícia esteve no local para colher as informações e o caso será investigado pela Polícia Civil