Dourados Jovem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos Rapaz alega que teve o consentimento e que não era a “primeira vez”

Jovem de 24 anos foi preso ontem (14) suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, no Jardim Novo Horizonte em Dourados. O rapaz era namorado de uma parente da vítima.

Segundo informações do site Dourados News ainda ontem terça-feira, o jovem teria ido até a casa da adolescente, pulado o muro e entrado pela porta dos fundos da casa e realizou relações sexuais com a adolescente.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado, a menor alegou que era virgem e acordou com o jovem em cima dela.

Já o rapaz confirmou que teve relação sexual com a adolescente, com o consentimento dela e que não era a primeira vez. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a delegacia de polícia de Dourados.