Pronto Socorro Jovem de 24 anos tem braços

quebrados em cerimônia religiosa Ele foi agredido com ripas de madeira, na cidade de Corumbá

Rapaz de 24 anos teve os braços quebrados durante ritual religioso. Agressões aconteceram por volta das 22h de ontem, no Bairro Maria Leite, na cidade de Corumbá.

De acordo com testemunhas, durante a cerimônia o jovem foi agredido com ripas de madeira. Vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto socorro do município.