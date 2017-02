RECONHECIDO Jornalista morre um dia depois de

ser internado em UTI de hospital Amigos e colegas de profissão lamentam morte em rede social

O jornalista Eduardo Antônio Lopes, mais conhecido como Palomita, 58 anos, morreu na manhã de hoje, um dia depois de ter sido internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico, em Dourados.

De acordo com notícia do site Dourados Agora, Eduardo sofria de problema renal crônico e era diabético. A morte foi constatada às 8h30min desta terça-feira. Familiares ainda não definiram local e horário do velório e sepultamento.

RENOME

Conforme o Dourados Agora, Eduardo atuava como radialista na Grande FM há mais de 15 anos. Ele integrava o quadro "Além da Notícia", que faz parte do Programa "Espaço Aberto", comandado pelo jornalista e advogado Amarildo Ricci. O programa conta com a participação dos jornalistas Oswaldo Duarte e Paulo Vagner, além de convidados especiais.

Em rede social, amigos e colegas de profissão lamentam a morte do profissional. "Foi um guerreiro, partiu lutando. A imprensa está de luto", registrou no Facebook o jornalista Elias Ferreira.

"Nossa equipe de jornalismo está triste com o falecimento de Eduardo Palomita Palomita, ocorrido a pouco, no Hospital Evangélico. Deus conforte sua família e o acolha. O radio perde", diz o colega Amarildo Ricci.

"O comandante do 3° BPM, Tenente-Coronel Carlos Silva, em nome de todos os policiais militares solidariza-se com a imprensa sul-mato-grossense e familiares do jornalista Eduardo Palomita por ocasião de seu falecimento em Dourados", diz nota da PM.