Dourados Pornografia é encontra em celular

que estava com detento Ele pedia para menores mandarem as fotos por bate-papo

Operação realizada na noite de ontem (9) no Presídio Semiaberto de Dourados foi encontrado com um dos internos um celular contendo imagens de pornografia infantil. Esse é o segundo caso encontrado no interior do estado, o primeiro foi no presídio de Rio brilhante onde dois detentos foram pegos com celular contendo cenas de sexo com uma criança.

Segundo informações do site Dourados News, o preso que cumpre pena por roubo e tráfico alegou que as fotos seriam da internet, mas ao realizar vistoria no celular, os agentes encontraram conversas em rede social com menores onde ele pedia para que fotos das partes intimas fossem mandadas.

O preso foi encaminhado para a delegacia de Dourados para prestar esclarecimentos e foi autuado no Art.241 lei n° 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) onde fotografar ou publicar cena de sexo explicito ou pornografia infantil é crime.