NA MIRA Imagens da câmera de segurança mostram pistoleiros seguindo vítimas Câmeras não mostram momento dos disparos

Imagens das câmeras de segurança de residência localizada no Bairro República, em Assunção, Capital do Paraguai, mostra o momento em que a caminhonete ocupada por Paulo Jaques, 41 anos, a douradense Milena Soares Bandeira, de 26 anos, e a irmã dela é seguida de perto por veículo de pistoleiros que mataram o casal, na tarde de ontem.

O crime aconteceu no cruzamento das Ruas Pizarro e Tenente Lídio Catanlupi. As imagens não mostram o exato momento dos disparos, porém, o veículo é o mesmo que foi encontrado horas depois abandonado no Bairro São Vicente.

Milena cursava medicina na Universidade Sudamericana, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Os dois passavam a festa de final de ano com parentes e amigos no país vizinho, quando foram atacados.

O casal esteve em Foz do Iguaçu antes de seguirem para o Paraguai.