Dourados Idosa cai em golpe do "falso

sequestro” e perde R$ 400 Após realizar os depósitos, a vítima soube que a filha estava bem

Na manhã de ontem (6) uma idosa de 69 anos foi vítima do golpe do falso sequestro depois de receber uma ligação afirmando que a filha dela tinha sido feita refém. Ela é moradora do Bairro Vila São Brás, em Dourados.

De acordo com a polícia, a vítima pela manhã recebeu uma ligação do suposto sequestrador que informou que estava com a filha dela e pediu a quantia de R$ 100.

Segundo site Dourados News, a vítima chegou a fazer outro depósito no valor de R$ 300 a pedido do falso sequestrador, que ameaçou matar a filha da vítima.

Depois de realizar os depósitos bancários, a idosa foi informada por familiares que a filha estava bem e no salão de beleza. O caso foi encaminhado para o 1° Distrito Policial de Dourados e será investigado.