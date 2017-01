MAIS MÉDICOS HU de Dourados convoca sete profissionais aprovados em processo seletivo Edital de convocação foi publicado na edição de hoje do Diário da União

Sete profissionais das áreas médica, assistencial e administrativa, aprovados em processos seletivos de 2013 e 2015 foram convocados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para atuarem no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

Editais de convocação foram publicados hoje, no Diário Oficial da União. Os convocados são quatro técnicos em enfermagem, um engenheiro civil, uma fisioterapeuta e um médico cirurgião geral.

Profissionais convocados devem comparecer ao HU-UFGD para a entrega de documentos, no dia 27 de janeiro, conforme agendamento enviado por e-mail. Os exames laboratoriais serão realizados no dia 30, e os admissionais no dia 31.

A integração e a contratação dos novos colaboradores acontecerá no dia 1 de fevereiro, às 8h, no Auditório do hospital.