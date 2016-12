Dourados Jovens são presos suspeitos de

estupro a meninas de 12 e 13 anos Meninas foram abordadas enquanto se abrigavam da chuva em cobertura

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos suspeitos de estuprarem duas adolescentes de 12 e 13 anos na última quarta-feira (7) em Dourados. Aos policiais, eles disseram que não sabiam que elas eram menor de idade.

As duas garotas retornavam de um evento e por conta da chuva, decidiram aguardar nas proximidades do Parque de Exposições da cidade, de acordo com o Dourados News.

Em seguida foram abordadas pelos rapazes, que se aproximaram e começaram a conversar. Logo depois, com o consentimento delas, foram praticados os atos sexuais.

Policiais tomaram conhecimento sobre o fato ontem (9) e identificaram as vítimas, que relataram o ocorrido e pegaram as características dos suspeitos. Eles foram presos em Laguna Carapã e confirmaram a relação com adolescentes, mas imaginavam que eram maiores de idade.