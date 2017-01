A PAULADA Homem que matou vizinho por causa de cerca é liberado após depoimento Vítima foi atacada com pedaço de pau e foi encontrada morta pelo filho

Oziel do Nascimento, 43 anos, apresentou-se ontem à polícia, prestou depoimento e foi liberado. Ele confessou ter assassinado o vizinho José Marinho de Andrade, 64, com paulada em discussão por causa de cerca. O crime aconteceu na noite de domingo (8), no distrito de Itahum, em Dourados.

Conforme informações do site Dourados News, Oziel declarou que o desentendimento entre ele e a vítima era antigo, mas que começou a ganhar força recentemente, por causa de cerca instalada no terreno entre as duas casas.

José se sentia incomodado porque a cerca atrapalhava sua circulação pela área. Ainda conforme Oziel, no domingo ambos discutiram de forma ríspida e ele teria recebido ameaça de morte. Logo em seguida, com medo que José estivesse armado atacou o vizinho com golpe de pedaço de pau na cabeça.

Após a agressão, Oziel saiu do local e horas depois foi avisado por conhecido que havia um homem morto próximo a sua casa. Dizendo-se assustado, o autor contou que se refugiou em mata próxima ao distrito e posteriormente procurou ajuda do patrão, que pediu para se apresentar.

Depois do depoimento, o autor do assassinato foi liberado para responder em liberdade. Oziel não tem antecedentes criminais, segundo a polícia. A investigação sobre o caso continua e outras pessoas devem ser chamadas nos próximos dias para serem interrogadas.