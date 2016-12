GOLPE Homem perde R$ 1 mil em

golpe do bilhete premiado O caso será investigado pela polícia

Um homem de 57 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado na manhã de ontem (18). O caso aconteceu no Bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação informando que havia sido premiado, mas para receber todo o prêmio teria que depositar parte dele.

No mesmo instante o homem realizou o deposito no valor de mil reais na conta estipulada na ligação, mas ao esperar pelo resto do prêmio percebeu que tinha caído no golpe do bilhete premiado.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Dourados e será investigado.