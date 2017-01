DOURADOS Homem pede água em residência, anuncia roubo e foge com celular e notebook Vítima correu e se trancou no quarto quando ladrão entrou na casa

Rapaz de 19 anos teve a residência por homem que chegou ao local pedindo um copo de água, na madrugada de hoje, no Jardim América, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava estudando em sua kitnet, quando o suspeito entrou no condomínio residencial e, pela janela, pediu um copo de água para a vítima.

Quando o rapaz foi atender o pedido, suspeito anunciou o roubo e pediu o celular da vítima.

Com medo, jovem correu para o quarto sem entregar o aparelho ao criminoso. Conforme relato do rapaz, no tempo que ficou escondido, ele ouviu barulho de porta abrindo e quando saiu, percebeu que o suspeito entrou na casa e levou o celular e notebook que estavam na mesa.

Ainda conforme relato da vítima, suspeito, que ainda não foi identificado, não apresentou arma, mas tinha um volume na cintura, que simulava estar armado.

Vítima acionou a Polícia Militar, que fez rondas pela região, mas não localizou o ladrão. Caso foi registrado como roubo na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.