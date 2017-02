DOURADOS Homem morre no hospital depois de ser prensado por caminhão contra pilar Veículo começou a andar sozinho e vítima tentou pará-lo com as mãos

11 FEV 2017 Por GLAUCEA VACCARI 09h:14

Horlando de Jesus Flores, 26 anos, morreu no hospital depois de ser prensado por um caminhão contra um pilar de sustentação de prédio onde trabalhava, em Dourados. Acidente aconteceu no dia 1º de fevereiro e vítima morreu ontem. Conforme registro policial, vítima foi socorrida com vida e informou que estava trabalhando quando caminhão começou a andar sozinho. Ele tentou parar o veículo com as mãos, mas foi prensado contra o pilar. Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu Flores, que estava com a coxa esquerda dilacerada, com grande hemorragia no local, além de escoriações, deformidade na região do tórax, dificuldade em respirar, palidez e pulso fraco. Enquanto realizavam estabilização e imobilização da vítima, por conta da gravidade dos ferimentos, bombeiros acionaram a viatura alfa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que funciona como Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel. Homem foi encaminhado pelo Samu até o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

