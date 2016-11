Fronteira Homem morre em hospital cinco

dias depois de ser baleado em casa Ele estava internado, mas não resistiu aos ferimentos

Eriovaldo Bambil Blanco, de 50 anos, morreu ontem à noite, no Hospital da Vida, em Dourados, onde estava internado desde o último dia 18 quando foi baleado dentro de casa, na cidade de Aral Moreira, região de fronteira do Brasil com Paraguai.

De acordo com Dourados News, Eriovaldo estava em sua residência na Rua Natalino Vieira de Aguiar, quando dois homens entraram no imóvel e começaram a atirar contra a vítima.

Homem foi atingido no tórax, partes íntimas e abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital local, de onde foi transferido para unidade hospitalar de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.