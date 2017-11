FLAGRANTE Homem é preso pela Polícia Militar

Homem identificado como Kleiton da Silva Pecarini, de 34 anos, foi preso hoje pela Polícia Militar depois de ser flagrado com 282 porções de cocaína em Dourados. Com ele, os militares apreenderam ainda R$ 800 em dinheiro.

Policiais militares da Agência Local de Inteligência (ALI) participavam de ação conjunta com militares do 3º BPM quando viram Pecarini passando em uma moto amarela. Eles abordaram o suspeito que estavam com 100 papelotes de cocaína no bolso.

Pecarini confessou que outras porções da droga estavam escondidas na casa dele. Os policiais foram até a residência na Rua Fernando Ferrari e encontraram outros 182 papelotes de cocaína.

O criminoso, que já estava sendo monitorado pelos policiais da ALI, foi levado para a delegacia e será indiciado por tráfico de drogas. A cocaína pesou 258 gramas.