Tráfico de drogas Homem é preso em aeroporto ao tentar embarcar com maconha na mala Esta é 2ª prisão no mês em que suspeitos levariam droga para o Recife

Homem de 33 anos foi preso ao tentar embarcar com 16 quilos de maconha escondidos na mala, no Aeroporto Francisco Matos Pereira, na manhã de hoje, em Dourados.

De acordo com a Polícia Federal, droga estava no fundo falso da mala e suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da PF.

Ele disse aos policiais que mora em Guarapari (ES), onde foi contratado por uma pessoa desconhecida para levar o entorpecente de Dourados até o Recife e, pelo serviço, receberia R$ 2 mil.

No dia 12 de agosto, duas jovens foram presas ao tentar embarcar com 32 quilos de maconha, divididos em duas malas, no mesmo aeroporto. Elas também eram residentes do Espiríto Santo e levariam o entorpecente para o Recife.

Delegado chefe da Polícia Federal em Dourados, Nivaldo Lopes da Silva, houve intensificação planejada da fiscalização no aeroporto, com utilização de técnicas de inteligência policial e auxílio de cães farejados, que já resultaram em apreensões de arma de grosso calibre e drogas no local.