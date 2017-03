Bebedeira Homem é morto a pauladas depois de assediar esposa e cunhada de colega Autor foi preso em flagrante por equipe da Guarda Municipal

Edson Alves dos Santos, de 43 anos, foi assassinado com pauladas na cabeça depois de ser acusado de assediar a esposa e a cunhada de um colega. Confusão aconteceu no final da tarde de ontem, durante bebedeira em córrego próximo ao Parque do Lago, em Dourados.

Conforme o Dourados News, Santiago da Silva Mota, de 45 anos, é apontado como autor do crime e foi preso momentos depois do assassinato, por equipe da Guarda Municipal.

Os envolvidos no caso estavam acompanhados de amigos e consumiam bebida alcoólica, quando Edson teria assediado esposa e cunhada de Santiago. Os dois então discutiram, ocasião em que o autor pegou um pedaço de madeira e agrediu a vítima com golpes na cabeça.

Em seguida, o autor fugiu, mas foi localizado, preso em flagrante por guardas municipais e encaminhado para a delegacia.