CRIME Homem é encontrado morto com fio amarrado no pescoço aos fundos de boate Vítima foi agredida com golpes de facão e rosto coberto com saco plástico

29 NOV 2016 Por VALQUÍRIA ORIQUI E GLAUCEA VACCARI 17h:58

Corpo foi encontrado em matagal - Divulgação O colombiano Daniel Fernando Rivera Carvajal, de 24 anos, foi encontrado morto, na tarde de hoje, aos fundos de uma boate, às margens da BR-463, região de Sitiocas, em Dourados. Conforme o site Dourados News, o corpo da vítima apresentava ferimentos provocados por vários golpes na cabeça, rosto encoberto com um saco plástico e um fio telefônico amarrado no pescoço. Amigo, que havia registrado boletim de ocorrência pelo desaparecimento do colombiano, reconheceu a vítima. Ele disse aos policiais que Daniel saiu de casa por volta das 12h de ontem em uma motocicleta e não retornou. Ainda conforme o amigo, Daniel havia sido vítima de roubo recentemente e, no último sábado (26), chegou em casa com o rosto machucado. A polícia acredita que o crime tenha ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Nenhum suspeito foi identificado e o caso, registrado como homicídio simples, será investigado. *Matéria atualizada às 19h57

