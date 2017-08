Tentativa de homicídio Homem é baleado na perna

e testemunhas indicam suspeito Crime aconteceu ontem na cidade de Dourados

Homem de 34 anos foi baleado na coxa durante tentativa de homicídio que aconteceu por volta das 19h de ontem, na Rua Flor do Serrado, Bairro Estrela Tovi, na cidade de Dourados.

De acordo com boletim de ocorrência, vítima foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital da Vida.

Testemunhas acionaram a polícia e apontaram possível suspeito. Militares fizeram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo. Não há informação a respeito da motivação do crime.